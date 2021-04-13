Известный певец Дан Балан во время участия в проекте «Голос країни» завоевал сердца украинок, которые сейчас пристально следят за его творчеством

Как передает Politeka.net, в Инстаграм создали десятки фан-страничек, где публикуют архивные снимки с артистом и обсуждают его талант. Недавно на одной из таких страниц появился снимок с выступления харизматичного молдавского певца. На фото Балан предстал в черной прозрачной рубашке, через которую просматривался силуэт его тела.

«Музыка - сильнейшая форма магии», - подписали фото авторы аккаунта.

Красавец Дан заставил поклонниц визжать от восторга, впечатлив своим внешним видом и дикой энергетикой. В комментариях они стали обсуждать его невероятную красоту.

«Он просто космос», «Такой красавчик», «Это давно или теперь? Где Дан выступает? Очень импозантный, яркий красавец. Дан-чудо», «Даньчику Сердечко», «Какой крутой», «Настоящий артист», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дан Балан во время одного из живых выступлений признался в любви городу Одесса. Артист заявил, что испытывает уникальное чувство, поскольку много раз бывал в этом городе и очень много раз отдыхал там.

Напомним, что странное поведение Дана Балана за кулисами "Голосу країни" вызвало вопросы: "Такое чувство, что он под....".

Как сообщала Politeka, Дан Балан показал результаты похудения, ранимая Дорофеева аж покраснела: "Я специально...".

Также Politeka писала, что Дан Балан с красоткой-блондинкой в белоснежном наряде растопил сердца: "Это любовь на всю жизнь".