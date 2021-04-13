У Мережі гаряче обговорюють милі витівки "закоханої" парочки Тіни Кароль і Дана Балана
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували свіже відео з цікавим моментом, що стався під час "Голосу країни" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Балан з'явився на проекті в епізоді з нокаутами, щоб допомогти Кароль з вибором учасників. Артист наполіг на тому, щоб вони сиділи удвох у кріслі. За їх діалогом спостерігала вся країна, а ще один зірковий тренер, Надя Дорофєєва, що сиділа поруч, навіть рот відкрила від подиву
"Давай, сідай сюди. - запропонував Дан. - Прямо, туди?, - перепитала Кароль. - Так. - Помістимося? - Звичайно. - Помістилася! - Прекрасно... Я ж спеціально схуд для цього. - Я худла! - Я теж. - Ми худнули разом? - Звичайно, для того, щоб тут був тандем нормальний, сиділи нормально в кріслі..."
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Дан, відчувається, що ти справжній чоловік, лицар зараз це рідкість. Тіночці дуже пощастило. Любові вам великої і на все життя"
"Приємно дивитися на Дана і Тіну, на їхні стосунки"
"муд : Надя😭"
"вони худнули разом і навіть були про це не в курсі???😨 вони ж начебто вже навіть "живуть разом"! або все таки вони не разом???😂 "- "це вони так конспіруються😉"
"Дан, ви і так у відмінній формі!"
Нагадаємо, чутки про роман Кароль з Баланом з'явилися кілька років тому, коли вони ще разом були тренерами на "Голосі країни". Зірки не підтверджують, але й не спростовують цю інформацію, час від часу підливаючи масла у вогонь фліртом на камеру.
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