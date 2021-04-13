В Сети горячо обсуждают милые шалости "влюбленной" парочки Тины Кароль и Дана Балана
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезд в Инстаграм опубликовали свежее видео с любпытным моментом, произошедшим во время "Голосу країни" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Балан появился на проекте в эпизоде с нокаутами, чтобы помочь Кароль с выбором участников. Артист настоял на том, чтобы они сидели вдвоем в кресле. За их диалогом наблюдала вся страна, а еще один звездный тренер, Надя Дорофеева, сидевшая рядом, даже рот открыла от удивления
"Давай, садись сюда. - предложил Дан. - Прям, туда?, - переспросила Кароль. - Да. - Поместимся? - Конечно. - Поместилась! - Прекрасно... Я ж специально похудел для этого. - Я худела! - Я тоже. - Мы худели вместе? - Конечно, для того, чтобы здесь был тандем нормальный, сидели нормально в кресле..."
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Дан, чувствуется, что ты настоящий Мужчина, Рыцарь сейчас это редкость. Тиночке очень повезло. Любви Вам Большой и на всю Жизнь"
"Приятно смотреть на Дана и Тину, на их отношения"
"муд : Надя😭"
"они худели вместе и даже были об этом не в курсе???😨 они же вроде уже даже "живут вместе" ! или все таки они не вместе???😂" - "это они так конспирируются😉"
"Дан, Вы и так в отличной форме!"
Напомним, слухи о романе Кароль с Баланом появились несколько лет назад, когда они еще вместе были тренерами на "Голосі країни". Звезды не подтверждают, но и не опровергают эту информацию, время от времени подливая масла в огонь флиртом на камеру.
Напомним, что Дан Балан удивил сходством со своим "малышом", рассекреченным на "Голосі країни": "Счастлив, как никогда"
Также Politeka писала, что Дан Балан разоткровенничался о возвращении на "Голос країни" и чувствах к Тине Кароль: "Туда поцеловал..."