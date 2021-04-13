Украинская актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников нежными кадрами из новой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является подругой и кумой актрисы Ксении Мишиной", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть нежные кадры из новой фотосессии, на которых появилась в очаровательном образе.
Как видно, Наталка запечатлена в светлой интересной локации, она присела на высокий табурет и изящно позирует фотографу. Перед камерой актриса появилась в смелом образе – на ней длинная белоснежная юбка, которую она игриво задирает, и прозрачный соблазнительный корсет с цветочным узором. А свой образ красотка дополнила стильными зелеными сапогами. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, артистка держит в руках милый букетик, которым слегка прикрывает декольте.
В подписи к фотографиям Денисенко рассказала о своем прямом эфире и пригласила пользователей его смотреть. " В чем секрет? Как быть молодой, красивой, успешной? Как достичь высот, изобилия, миллионов?? Как быть супер мамой и роскошной женой? Как все успевать и выглядеть будто ты на вечном отдыхе? Я тоже задавалась этими вопросами и проходила всякие тренинги на такие темы, пока не поняла одну истину…", - заинтриговала Наталка своих поклонников накануне прямого эфира, в котором собирается поднять эту тему.
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Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотосессию звезды. "Какой стильный образ", "Богиня", "Такая нежная", "Просто огонь", "Ты шикарная".
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