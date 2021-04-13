Украинская актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников нежными кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является подругой и кумой актрисы Ксении Мишиной", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть нежные кадры из новой фотосессии, на которых появилась в очаровательном образе.

Как видно, Наталка запечатлена в светлой интересной локации, она присела на высокий табурет и изящно позирует фотографу. Перед камерой актриса появилась в смелом образе – на ней длинная белоснежная юбка, которую она игриво задирает, и прозрачный соблазнительный корсет с цветочным узором. А свой образ красотка дополнила стильными зелеными сапогами. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, артистка держит в руках милый букетик, которым слегка прикрывает декольте.

В подписи к фотографиям Денисенко рассказала о своем прямом эфире и пригласила пользователей его смотреть. " В чем секрет? Как быть молодой, красивой, успешной? Как достичь высот, изобилия, миллионов?? Как быть супер мамой и роскошной женой? Как все успевать и выглядеть будто ты на вечном отдыхе? Я тоже задавалась этими вопросами и проходила всякие тренинги на такие темы, пока не поняла одну истину…", - заинтриговала Наталка своих поклонников накануне прямого эфира, в котором собирается поднять эту тему.

Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотосессию звезды. "Какой стильный образ", "Богиня", "Такая нежная", "Просто огонь", "Ты шикарная".

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: "Просто прелесть".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: «Просто прелесть».

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