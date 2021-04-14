Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли ошеломила короткой стрижкой

Как передает Politeka.net, Джоли - актриса с довольно бурным прошлым. В молодости она много экспериментировала с отношениями, стилем, ролями и даже наркотиками. Сегодня Анджелине 45 лет, за ее плечами три брака, а на воспитании шестеро детей. Джоли уже давно не снимается в откровенных фотосессиях, но до сих пор будоражит фантазию своих поклонников.

На одной из фан-страничек звезды появился кадр, на котором она позирует, лежа на диване. Анджелина была в соблазнительном черном платье, которое немного задралось, оголив ножку. Особое внимание привлекла сильно короткая стрижка актрисы. Поклонники уже и забыли, когда Джоли так смело экспериментировала с внешностью.

«Опасная», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях красотке оставили несколько комплиментов.

«Какая горячая», «Хищная красота», «Черная пантера», «Ты огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джоли на архивном кадре позировала с короткой стрижкой в платье из прозрачной ткани. Наряд обтянул пышный бюст звезды, а через ткань просматривались его очертания. Внизу платье тоже просвещалось.

Напомним, что искусительная Анджелина Джоли в кружевном боди пошалила на кровати, нацепив наручники: "Чудо-женщина".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расслабилась на диванчике, блеснув сочными формами без белья: "Мое сердце выскакивает".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с бровями-ниточками озадачила внешностью без фотошопа: "Какая теперь....".