Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі може дозволити собі найвідвертіші образи

Вісім років тому зірка дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2, передавати Politeka.net. Тоді артистка вирішила видалити молочні залози.

Зараз бюст зірки ненатуральний, але зате вона повністю виключила те, що захворіє на рак грудей.

Красуня без сорому розповіла про проблеми, і зараз продовжує хвалитися формами без білизни, як було раніше.

В одній з груп, присвячених Енджі, вирішили згадати один з недавніх образів знаменитості в шовковому халатику. Актриса позувала на дивані, задерши одяг і блиснувши стрункими ніжками.

Крізь шовкову тканину пробивали найінтимніші деталі, що дало зрозуміти - артистка без білизни.

Красуня розпустила волосся і поклала їх набік. Вона підкреслила очі чорним олівцем, а губи - майже нюдовой помадою.

Фото вийшло дуже спокусливим і за чотири години зібрало понад 900 лайків і багато коментарів.

"Красиве фото", "Прекрасна", "О, Боже", "Ти виглядаєш прекрасно", " така красива, моє серце вискакує при вигляді тебе. Люблю", "неймовірна", " Мені подобається ця фотографія Анджеліни. Цілую", "Енджі, приємно познайомитися, ти така ефектна"," Сила сонця", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вважається еталоном краси Голлівуду. Зірка часто знімається не тільки у фільмах, але і в рекламних роликах.

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