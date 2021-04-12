Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли может позволить себе самые откровенные образы

Восемь лет назад звезда узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, передает Politeka.net. Тогда артистка решила удалить молочные железы.

Сейчас бюст звезды ненатуральный, но зато она полностью исключила то, что заболеет раком груди.

Красотка без стеснения рассказала о проблемы, и сейчас продолжает хвастаться формами без белья, как было раньше.

В одной из групп, посвященных Энджи, решили вспомнить один из недавних образов знаменитости в шелковом халатике. Актриса позировала на диване, задрав одежду и сверкнув стройными ножками.

Сквозь шёлковую ткань пробивали самые интимные детали, что дало понять - артистка без белья.

Красотка распустила волосы и уложила их набок. Она подчеркнула глаза черным карандашом, а губы - почти нюдовой помадой.

Фото вышло очень соблазнительным и за четыре часа собрало более 900 лайков и много комментариев.

"Красивое фото", "Прекрасная", "О, Боже", "Ты выглядишь прекрасно", "Так красива, мое сердце выскакивает при виде тебя. Люблю", "Невероятная", "Мне нравится эта фотография Анджелины. Целую", "Энджи, приятно познакомиться, ты такая эффектная", "Сила солнца", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли считается эталоном красоты Голливуда. Звезда часто снимается не только в фильмах, но и в рекламных роликах.

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