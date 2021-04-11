Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з яскравою посмішкою на обличчі показала себе справжню

Відома актриса славиться далеко не одними своїми ролями в легендарних кінокартинах. На рахунку Джолі достатня кількість пожертвувань, заходів, організацій і справ, з якими вона пов'язана. І все ж, багато шанувальників як і раніше акцентують увагу саме на її зовнішньому вигляді.

Популярна зірка не приховувала, що в молодості вважала себе настільки не красивою, що завжди боялася критики і часто занадто сильно худла. Зараз, щоб уникати уваги, Джолі навіть відмовилася від соціальних мереж.

На фан-акаунтах користувачі самі діляться фото з Анджеліною, вибираючи найбільш провокативні. Кадр, на якому зірка позує з легким макіяжем і без фотошопу, відразу припав користувачам Instagram до душі. На знімку видно мімічні зморшки зірки, які зовсім непомітні, коли актриса не посміхається. При цьому прибирати нічого Джолі не планує, так як береже природну красу.

Шанувальники досі згадують колишнє життя артистки, згадуючи її найгарячіші образи. Цього разу в одному з гуртів згадали фото артистки, де вона позує на дивані. Енджі була в спокусливому боді, яке підняло груди. Остання чи не вивалювалася з вирізу, а мереживна тканина підкреслила тонку талію.

"О, боже мій!", "Прекрасна леді"," Люблю тебе, я люблю тебе", " кайдани у кожного свої .... ❤ ️ ", "Дівчина-тигр ❤️❤️❤️❤️", "дій або просто розслабляйся ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "БДСМ", "красива Диво-жінка", "я люблю цю жінку, навіть якщо у неї будуть роги", - написали користувачі Мережі.

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