Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с яркой улыбкой на лице показала себя настоящую

Известная актриса славится далеко не одними своими ролями в легендарных кинокартинах. На счету Джоли достаточное количество пожертвований, мероприятий, организаций и дел, с которыми она связана. И все же, многие поклонники по-прежнему акцентируют внимание именно на ее внешнем виде.

Популярная звезда не скрывала, что в молодости считала себя настолько не красивой, что всегда боялась критики и часто слишком сильно худела. Сейчас, чтобы избегать внимания, Джоли даже отказалась от социальных сетей.

На фан-аккаунтах пользователи сами делятся фото с Анджелиной, выбирая наиболее провокативные. Кадр, на котором звезда позирует с легким макияжем и без фотошопа, сразу пришелся пользователям Инстаграм по душе. На снимке видны мимические морщины звезды, которые совсем незаметны, когда актриса не улыбается. При этом убирать ничего Джоли не планирует, так как бережет естественную красоту.

Поклонники до сих пор вспоминают былую жизнь артистки, вспоминая ее самые горячие образы. В этот раз в одной из групп вспомнили фото артистки, где она позирует на диване. Энджи была в соблазнительном боди, которое приподняло грудь. Последняя едва ли не вываливалась из выреза, а кружевная ткань подчеркнула тонкую талию.

"О, боже мой!", "Прекрасная леди", "Люблю тебя, я люблю тебя", "Кандалы у каждого свои .... ❤️", "Девушка-тигр ❤️❤️❤️❤️", "Действуй или просто расслабляйся, какая теперь прекрасная..❤️", "БДСМ", "Красивая чудо-женщина", "Я люблю эту женщину, даже если у нее будут рога", - написали пользователи сети.

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