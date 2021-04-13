Жена известного украинского танцора и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы примерила роскошный бархатный наряд и рассказала о сущности женской энергии
Лилия Яма поделилась соблазнительными кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Свой новый пост красотка решила посвятить женщинам.
«Женская энергия — энергия творчества. Пуская творчество в свою жизнь, мы становимся внутренне более гармоничными, умиротворенными и счастливыми. Каждой из нас важно найти себе занятие по душе», - написала жена танцора.
Она добавила, что повседневная суета мешает наслаждаться жизнью, поэтому важно постоянно видеть в самых обыденных вещах поводы для радости.
«Поводы для радости и улыбки есть у каждой из нас, но, увы, в суете мы не всегда способны их заметить», - отметила Яма.
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Этот пост она сопроводила ярким видео, на котором продемонстрировала впечатляющий образ. Так, на кадрах Лилия демонстрирует свою сочную фигуру в роскошном костюме из черного бархата. Короткий топ идеально сочетается с длинной обтягивающей юбкой, которая подчеркивает формы красотки. Яма в этом время томно крутится перед камерой.
Хореограф не смог удержаться и прокомментировал пост жены:
«Меня жена вдохновляет».
Ее подписчики также принялись комментировать пост.
«Вау, огонь», «Вы богиня красоты», «Моя королева», - пишут люди.
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