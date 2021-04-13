Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума бездонным декольте

Как передает Politeka.net, Беллуччи – обладательница невероятно пышных форм и точеной фигурки. Она не перестает будоражить фантазию преданных поклонников, хоть и давно перестала сниматься в откровенных фотосессиях. Впрочем, в сети достаточно архивных пикантных фото звезды, на которых есть, чем полюбоваться.

На одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм опубликовали фото, на котором Моника позировала в платье на бретельках. Женщина едва не выронила бюст из бездонного декольте. Она сидела, немного наклонившись, в результате чего весь ее роскошный бюст был виден на фото.

«Италия – часть моей личности, моего способа мышления, действия, это просто мой стиль жизни! Место рождения определяет даже то, как ты ешь! Иначе говоря, это то, как ты смотришь на само существование!», - подписали фото авторы аккаунта, цитируя одно из интервью Моники.

В комментариях стали обсуждать неувядающую красоту актрисы.

«Королева», «Харизму не спрячешь», «Формы впечатляют», «Моника навсегда», «Моника, ты приходишь ко мне во сне», «Счастье быть с тобой рядом», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи позировала на пляже в черном нижнем белье. Трусы с высокой посадкой подчеркнули фигуру, но взгляды были прикованы к пышному бюсту. Красотка потянула за бретельки намереваясь снять лифчик.

Напомним, что горячая Моника Беллуччи в чулках и корсете лишила сна, устроив урок соблазнения: «Моя королева…».

Как сообщала Politeka, безупречная Моника Беллуччи подразнила аппетитными формами в бездонном декольте: «Одна на миллион».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи не удержала бюст в тесном корсете, засветив свои пышности: горячие кадры.