Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму видом пишних форм

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі є однією з найбільш спокусливих зірок сучасності. Вона неодноразово потрапляла в рейтинги найкрасивіших і найбажаніших жінок на планеті.

Сьогодні Беллуччі 56 років, тому її стиль став більш стриманим. Але знаменитою її зробила яскрава краса і пікантні фотосесії. Актрисою Моніка теж стала завдяки відмінній фігурці і гарненькому личку. Критики відзначали, що тільки з часом Беллуччі навчилася добре грати.

Пишні форми актриси досі розбурхують фантазію чоловіків, які готові здійснювати заради неї безумства. На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували старий кадр, на якому Моніка виглядала дуже гаряче. Актриса сиділа в машині, піднявши до себе ніжки. Погляд фанатів був прикутий до її бездонного декольте, з якого визирали апетитні «крихітки».

У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність зірки.

"Відмінне фото дорога Моніка", "бездоганна красуня", "така гаряча", "ти зводиш мене з розуму", "Одна на мільйон", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі відома багатьом за роллю у фільмі «Малена» 2000-го року. Там було досить багато відвертих сцен.

Нагадаємо, що пристрасна Моніка Беллуччі залишилася без одягу і побешкетувала в простирадлах: «Богиня кохання».

Як повідомляла Politeka, бездоганна Моніка Беллуччі не втримала бюст в тісному корсеті, засвітивши свої пишності: гарячі кадри.

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі в білизні потягнула за бретельки, намагаючись скинути ліфчик: розкішний вигляд.