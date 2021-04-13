Известная украинская певица Даша Астафьева взбудоражила поклонников вызывающим фото в стиле рок

Эпатажная красотка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Астафьева решила сменить амплуа и примерила на себя образ дерзкой рокерши. На фото ее одежды не видно полностью, однако можно заметить, что певица одета в черное. Также видна часть ее рукава, которая представляет собой крупную сеточку. На руке красотки красуется черная кожаная перчатка с заклепками.

Даша наклонилась над зеркалом и высунула язык, словно собирается облизать свое отражение.

«Немного рока этому вторнику)», - подписала фото исполнительница.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост, засыпав ее восхищенными комментариями.

«Мне рока, мне пожалуйста», «Ох, Даша», «Не, ну извините», «Мне прямо Kiss откликнулись. Бомба! Очень круто, люблю такое!», «Астафьева Вас к директору школы за неприличное поведение, будет серьезный разговор!», «Неприличное что-то», «Это Алла Пугачёва?», - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, что Даша опубликовала фото, на котором она была запечатлена на сером фоне в милом и даже кокетливом образе. На ней роскошная светлая блуза интересного фасона с большим воротком, она одной рукой как будто его поправляет. Волосы красотки уложены в замысловатую прическу и украшены большим черным бантом.

Напомним, модница Астафьева вспомнила о главном стильном аксессуаре своей молодости: "Было у всех девушек".

Как сообщала Politeka, Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".