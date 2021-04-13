Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым украшением, заодно продемонстрировав внушительный размер своего декольте
40-летняя красотка, которая сейчас находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
Ким решила похвастаться перед своими поклонниками новым ожерельем, которое было сделано специально для нее по индивидуальному заказу. Для того, чтобы его продемонстрировать, Ким решила надеть серую майку с максимально глубоким декольте.
Впрочем, такой наряд позволил модели показать не только ожерелье, но и свои внушительные формы, которые уже успели стать ее визитной карточкой. Сочные «дыньки» модели так и привлекают к себе внимание.
Кардашьян дополнила свой образ макияжем в нюдовых тонах, а волосы оставила распущенными.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
Оборвалась жизнь легендарного певца: на его шедеврах выросло не одно поколение
Звезда "Дизель шоу" Булитко переборщила с увеличением глаз, любимицу публики не узнать: "Сейчас выползут..."
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
Ушла из жизни легендарная российская актриса: дочь нашла бездыханное тело мамы в квартире
Многочисленные поклонники знаменитости тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях.
«Что за красотка», «Бомба, миссис Кардашьян», «Королева», «Освободи их», «Половина мужчин здесь не заметила бы это супер дорогое ожерелье», «Ты богиня», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ким показала фото, на которых позировала со своим сыном. Она прижала свое главное достижение к себе и позировала на камеру.
«Мое солнце», - подписала фото звезда.
Напомним, что Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами: "Удивительные…".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в мини-бикини пошалила в водичке, лишив мужчин сна: "Блаженство".
Также Politeka писала, что Кардашьян без макияжа и в купальнике показала, что потерял Канье Уэст: "Супер Ким".