Это уже слишком

Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым украшением, заодно продемонстрировав внушительный размер своего декольте

40-летняя красотка, которая сейчас находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Ким решила похвастаться перед своими поклонниками новым ожерельем, которое было сделано специально для нее по индивидуальному заказу. Для того, чтобы его продемонстрировать, Ким решила надеть серую майку с максимально глубоким декольте.

Впрочем, такой наряд позволил модели показать не только ожерелье, но и свои внушительные формы, которые уже успели стать ее визитной карточкой. Сочные «дыньки» модели так и привлекают к себе внимание.

Кардашьян дополнила свой образ макияжем в нюдовых тонах, а волосы оставила распущенными.

Многочисленные поклонники знаменитости тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях.

«Что за красотка», «Бомба, миссис Кардашьян», «Королева», «Освободи их», «Половина мужчин здесь не заметила бы это супер дорогое ожерелье», «Ты богиня», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким показала фото, на которых позировала со своим сыном. Она прижала свое главное достижение к себе и позировала на камеру.

«Мое солнце», - подписала фото звезда.

Напомним, что Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами: "Удивительные…".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в мини-бикини пошалила в водичке, лишив мужчин сна: "Блаженство".

Также Politeka писала, что Кардашьян без макияжа и в купальнике показала, что потерял Канье Уэст: "Супер Ким".