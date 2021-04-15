Звезда "Х-фактора Олег Кензов спел для артистки из "Дизель шоу" Виктории Булитко проникновенную песню

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Виктория разместила небольшое видео, в котором звезда "Х-фактора", рэпер Олег Кензов поет вместе со своим коллегой, подыгрывающим ему на гитаре песню-послание.

Парни поют: "Виктория Булитка, о-о-о. Красива, наче квітка о-о-о..."

В свою очередь Виктория не осталась в долгу перед мужчинами и написала: "🥰Не спала всю ночь после такого жаркого послания❤️🔥 от Олега Кензова и Жеки Баяниста. Ох! Мужчины, что ж вы с нами, женщинами, делаете?!

😅😘😍🥰"

В комментариях появилось благодарность от Жеки Баяниста в виде огненных смайликов. На что Виктория ответила: "😍о! Благодарю Вас Евгений за песню и хорошее настроение ❤️на весь день))", "Виктория, - ответил музыкант, - всегда пожалуйста) от души ❤️".

Поклонники не заставили себя долго ждать и в колонке комментариев появилось множество комплиментов, а также слова благодарности за поднятое настроение.

"Пацани топ🔥Пісня агонь👏🔥😂", "Квітка-це Віктротія Булітко!😍😍😍🔥🔥🔥", "Клас😍😍", "Ахиренно 😎😎😎", "Когда кавер лучше оригинала😂😂😂👏😍", "Виктория!!!!!!♥️ ведь правду говорят! Блин, круто вы реально лучшая, очень красивая и классная, люблю вас, вы красиво танцуете, поёте, и играете конечно тоже оооочень круто, всегда меня мотивирует поднять свою 5-ую точку и что-то делать, спасибо вам большое😍😍😍😍😍😍😍", "Красива наша квітка–Виктория Булитко!😍😍😍😍😍", "О как, серенады под окном лишают сна не только кошку...", "Я теперь тоже так хочу😂😍🙏🏻🤣🤣🤣", "Вика классная!!!", - написали поклонники.

Напомним, Олег Кензов, занявший второе место на "Х-факторе", популярный певец рэпер и ведущий. Не так давно Кензов попал в неприятную историю, бывшая жена обвинила певца в физическом насилии. Несмотря на то, что Кензов не комментировал инцидент, недавно всплыл его комментарий, в котором он заявил, будто он просто не хочет взаимно оскорблять экс-жену.

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