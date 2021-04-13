Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників кардинальними змінами в зовнішності, з'явившись перед камерою з непропорційно збільшеними рисами обличчя

Відома українська артистка наробила галасу новим відео, яке вона опублікувала у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Справа в тому, що на кадрах Булітко з'явилася абсолютно несхожою на себе. Так, гумористка здивувала глядачів новими рисами обличчя: величезними округлими очима, великим носом і крихітним ротом. Для досягнення такого ефекту Вікторія явно використовувала спеціальну маску Instagram.

"Сумувала за тобою, мій солоденький", - вимовляє Булітко на відео неприродним голосом.

У підписі до кадрів вона запропонувала своїм шанувальникам відзначати в коментарях людей, за якими вони нудьгують.

Фанати артистки не змогли пройти повз такого поста.

"Сміхота!", "За тобою сумую", "трохи гикавка не напала", "а очі такі... Маленькі-маленькі", "Моя мама така ж", "Віка! Ти і в такому образі-принадність!", "За новими випусками Дизель шоу з твоєю участю", "Ой, гумор обожнюю, гастролей вам хороших", "Ваааууу це ти так приготувалася на літо...Вікуся вау! Страшенно приваблива», "Приветик. Вікуля ви завжди на висоті, захоплююся вами. Рівної вам дороги по життю", "Ось це очіща від того що продовжили Карантин аж до літа", "Інопланетний гість", - пишуть люди.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" зважилася на оголення заради ролі в кіно: "Ух, який крутий...".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" позбулася одягу і показала, як отримує задоволення в кінці дня: "займуся улюбленою справою".

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Булітко переборщила зі збільшенням очей, улюбленицю публіки не впізнати: "зараз виповзуть...".