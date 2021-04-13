Тільки не це

Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко знаходиться в пошуках своєї ідеальної зовнішності

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, якими налякала публіку.

Бажаючи виглядати на фото бездоганною, зірка вирішила поексперементувати із зовнішністю і камерою телефону - в пошуках найвдалішого фільтра. Але судячи з усього, Вікторії поки не вдалося відшукати ідеальний варіант.

"Ні, звичайно, фільтр нічого такий, але якийсь стрьомний...", - каже на кадрах дівчина, неприродньо витріщивши очі.

Додаток спеціально їх збільшує на манер японського аніме.

"Відчуття, що очі зараз виповзуть", - посміялася над собою актриса.

Як відомо, Вікторія домоглася слави, завдяки популярній гумористичній передачі "Дизель шоу", де ось уже кілька років виконує ролі милих дівчат, що потрапляють у конфузи. Примітно, в справжньому житті вона також частенько виявляється в незручних ситуаціях. Нещодавно Булітко розповіла кумедну історію, що сталася з нею в готелі.

Актриса пораділа наявністю в номері телевізора, а також трельяжу, та ще й з лампою. Яким ж було здивування дівчини, коли вона не знайшла розетки, щоб її включити. Пошуки перетворилися на цілий квест. У підсумку, їй довелося протягнути провід через півкімнати.

"О, боги, я знайшла розетку! Все! Завтра я буду фарбуватися за дуже зручним гримувальним столиком зі світлом! Головне - не вбитися через цей шнурок!",- вигукнула вона.

Нагадаємо, безбашена Булітко з "Дизель шоу" замоталася у все чорне і здивувала незвичайним аксесуаром: "Модник-городник"