Зірка Х-фактора Олег Кензов дивно прокоментував звинувачення своєї колишньої дружини в насильстві

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram "Зірковий шлях" опублікували короткий коментар Олега Кензова, якого попросили розповісти свою версію його життя з дружиною Наташею Ярмоленко, яка відома під псевдо DJ Madonna.

У ролику розмістили коментар дівчини, яка звинувачує Кензова в насильстві. Вона розповідає, що коли познайомилася з Олегом, його слава після конкурсу в "Х-факторі" пройшла, а співпраця з продюсером Вадимом лисицею висіла на волосині.

Дівчина каже, що допомагала музиканту з грошима, а також намагалася врегулювати відносини з лисицею. Однак, замість подяки Кензов додумався розпускати руки.

Музикант не хотів коментувати звинувачення ексдружини. Однак потім все ж зважився. Він сказав, що не хотів би ображати людину у відповідь, Тому так довго мовчав:

"Насправді я просто не хочу бути дерьмом і принижувати людину у відповідь. Ось моя жінка (вказує на нову супутницю). У неї обручку на пальці. Я її кожен день б'ю в голову ногою. Просто міцний чайник. Послухайте, людина чотири роки мовчала, а тут загавкала", - підсумував співак.

Варто сказати, що шанувальники і передплатники пабліку цілком на стороні дівчини, в коментарях заявили, що не вірять Кензову, а деякі просто не вибирали слів, щоб описати свої почуття до музиканта.

"Кожен раз одне і те ж"," та козлина він, хіба не зрозуміло"," не вірю йому"," фуууу", - прокоментували фолловреи.

Раніше продюсер Вадим Лисиця розповів, як складно було працювати з Кензовим. Він скаржився на музиканта за непередбачуваність і виявляв себе з дуже нехорошої сторони.

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