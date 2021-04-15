Популярная украинская певица Оля Полякова удивила неподобающим поведением по отношению к своему коллеге Дзидзьо

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу «Маска» в Инстаграм стали публиковать самые интересные отрывки из проекта. Один из них впечатлил зрителей, которые уже успели подзабыть вызывающее поведение Поляковой на шоу.

«В течение первого сезона наши детективы стали настоящими друзьями. Кстати, вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?», - подписали отрывок авторы аккаунта.

На коротком видео Дзидзьо предложил Ольге поцеловаться. Они аккуратно поцеловались в губы, после чего Полякова разгорячилась и полезла к женатому артисту с языком.

«Иди сюда, малой!», - проговорила певица, схватив Дзидзьо за шею.

Стоит отметить, что другие детективы чувствовали себя неловко в этой ситуации, а Андрей Данилко даже покраснел и скромно засмеялся. В комментариях стали обсуждать шоу и поступок Поляковой.

«Оля как всегда», «Замените @olegg.vynnyk на 2 сезон, он там лишний», «аахаххаахаха», «Оля по попе от мужа еще не получила?», «Ждем в очень быстрый срок старт 2 сезона, в котором будет еще больше огня», - пишут пользователи сети.

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