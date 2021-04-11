Співачка Оля Полякова показала процедури краси, якими вона користується вранці

Як передає Politeka.net, відеоурок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Співачка провела свій перший б'юті-ефір у форматі онлайн, в якому поділилася своїми секретами краси. Темою ефіру став самомасаж обличчя.

"Я тільки прокинулася... Трохи проспала. Подивіться на моє обличчя, воно з ранку трохи підпухле", - поділилася Оля і пообіцяла, що вже через 20 хвилин буде виглядати зовсім інакше.

"Турбота про себе-те, чому варто приділяти час. У цьому відео я показую докладно, як робити самомасаж особи в домашніх умовах: Вмиваємося термальною водичкою. Наносимо тонік, сироватку. Використовуємо ковзний крем. І приступаємо!",- розповіла артистка у підписі до відео.



Шанувальники залишилися задоволеними порадами Полякової.

"Спасибі, супер! 20 хвилин задоволення", "Оля ви супер, дякую вам за Відео, зберегла", " клас, подивилася до кінця дуже цікаво і корисні поради. Оля ви супер!", "Спасибі, Оля, я повторювала за Вами все, дуже сподіваюся, що обличчя буде набагато краще", " Добрий день, Ольга! Без уколів такий результат може бути?",- писали в коментарях під відео.

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