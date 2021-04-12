Українська співачка Оля Полякова розповіла про нову НП

Звернення вона опублікована на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Полякова не стала особливо чепуритися, і записала ролик в домашньому вигляді.

«У мене, на жаль, на дачі немає світла. Пропало світло, і не знаю, коли він буде. Тому давайте перенесемо тренування на вечірній час", - сказала артистка.

Зазначимо, дача Полякової під Києвом є подарунком від чоловіка Вадима. Полякова розповіла, що чоловік подарував те, що не було в її власності, це дача, яка була придбана ще до того, як вони стали жити разом.

"Чоловік робить так, щоб я "не сіпалася", щоб я не нервувала. Що це моє, я вкладаю гроші в своє...", - відверто зізналася Полякова в інтерв'ю "Світському життю".

Оля підкреслила, що життя довге і невідомо, що буде через кілька років. А жінці з дітьми необхідно бути захищеною.

Тепер дача під Києвом, як і респектабельна квартира в столиці належить співачці. Зірка задоволена і щаслива, "ось це класний подарунок" вважає вона.

До речі, що стосується квартири Полякової в центрі Києва, то тут їй таки довелося понервувати. У лютому житло артистки, розташоване на останньому поверсі затопило, коли на даху почав танути сніг.

Артистка розповідала, що просила комунальників прийти і почистити сніг, а також збити величезні бурульки, які на мерзли на її балконі, проте на її звернення ніхто не відреагував.

В результаті в її квартирі обвалилася підвісна стеля. При цьому Полякова заявила, що тільки минулої весни зробила новий дорогий ремонт.

Нагадаємо, Полякова в компанії Каменських і Данилко закотила сцену ревнощів.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова розповіла, як її розіграли прямо на сцені, довелося імпровізувати.

Також Politeka писала, що Полякова раптово розридалася на шоу" Маска", проект чекають зміни.