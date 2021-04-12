Українська співачка Оля Полякова розповіла про нову НП
Звернення вона опублікована на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Полякова не стала особливо чепуритися, і записала ролик в домашньому вигляді.
«У мене, на жаль, на дачі немає світла. Пропало світло, і не знаю, коли він буде. Тому давайте перенесемо тренування на вечірній час", - сказала артистка.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Переможець "Майстер Шеф" Клопотенко, який покинув Україну, повторив свій "подвиг" 14-річної давнини: "Моторошно, але..."
Опухла Полякова вразила виглядом без косметики, Королеву ночі не впізнати: "Без уколів такий..."
Ім'я дружини Олега Винника, яку він приховує від публіки, розкрили в мережі: "Одружений і вже давно"
"Реанімації перевантажені": головлікар розповів про ковідний колапс, медики працюють цілодобово
Зазначимо, дача Полякової під Києвом є подарунком від чоловіка Вадима. Полякова розповіла, що чоловік подарував те, що не було в її власності, це дача, яка була придбана ще до того, як вони стали жити разом.
"Чоловік робить так, щоб я "не сіпалася", щоб я не нервувала. Що це моє, я вкладаю гроші в своє...", - відверто зізналася Полякова в інтерв'ю "Світському життю".
Оля підкреслила, що життя довге і невідомо, що буде через кілька років. А жінці з дітьми необхідно бути захищеною.
Тепер дача під Києвом, як і респектабельна квартира в столиці належить співачці. Зірка задоволена і щаслива, "ось це класний подарунок" вважає вона.
До речі, що стосується квартири Полякової в центрі Києва, то тут їй таки довелося понервувати. У лютому житло артистки, розташоване на останньому поверсі затопило, коли на даху почав танути сніг.
Артистка розповідала, що просила комунальників прийти і почистити сніг, а також збити величезні бурульки, які на мерзли на її балконі, проте на її звернення ніхто не відреагував.
В результаті в її квартирі обвалилася підвісна стеля. При цьому Полякова заявила, що тільки минулої весни зробила новий дорогий ремонт.
Нагадаємо, Полякова в компанії Каменських і Данилко закотила сцену ревнощів.
А ще Politeka повідомляла, що Полякова розповіла, як її розіграли прямо на сцені, довелося імпровізувати.
Також Politeka писала, що Полякова раптово розридалася на шоу" Маска", проект чекають зміни.