Популярна українська співачка Оля Полякова станцювала з Олегом Винником і Дзідзьо перед зйомками

Вчора пройшов довгоочікуваний фінал шоу з перевтіленнями в незвичайних героїв «Маска». На зйомках глядачі могли побачити самих різних виконавців, але не знав їх Імен, адже зірки виступали в яскравих костюмах, повністю приховують їх особистість. У той же час члени журі шоу до кінця не знали, хто переховувався під маскою переможця.

На фан-акаунтах вирішили згадати, як зірки веселилися перед зйомками останнього ефіру. Оля разом з колегами – співаком Олегом Винником і співаком, який виступає під псевдонімом, Дзідзьо, добре провела час. Так, артистка просто влаштувала запальні танці, покрутивши сідницями.

Від забавного міні-виступу на камеру не втрималися і самі товариші Полякової, які почали повторювати її рухи і сміялися на камеру. Причому в коментарях користувачі відзначили, що члени журі забули красуню, яка повинна була бути з ними – Настю Каменських.

"А Настю де втратили?» - пишуть в мережі.

До цього Полякова поділилася кумедними домашніми відео в своєму Instagram. Співачка вирішила провести суботній день з користю, і почала його з тренування. Однак, займатися однією їй не захотілося, тому артистка вирішила долучити із занять спортом свою 16-річну дочку Машу.

Полякова зняла на відео, як заходить в кімнату, де її дочка лежить на ліжку.

"Я хочу, щоб моя дочечка пішла займатися зі мною спортом. А вона не хоче! Умовте її", - звертається співачка до глядачів.

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