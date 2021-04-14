54-летняя украинская актриса Ольга Сумская никак не может отойти от феерического выступления на шоу пародий «Липсинк батл»

Как передает Politeka.net, Сумская решилась на смелое перевоплощение, выбрав образ Дженнифер Лопес. Помимо откровенного костюма, который надела звезда, Ольге пришлось изрядно постараться над сложной хореографией Джей Ло. Впрочем, для артистки этот опыт стал довольно приятным, о чем она не устает повторять в сети.

У себя в Инстаграм Сумская опубликовала кадры с репетиции. На видео актриса страстно отшлепала себя, повиснув на двери. Молодые парни и девушки кружили вокруг нее, создавая невероятное зрелище. Практически весь танец Ольга взаимодействовала с танцорами, которые делали с ней эффектные поддержки.

«Лада, это было незабываемо!», - подписала видео звезда, отметив хореографа-постановщика.

Стоит отметить, что образ, воплощенный Сумской на сцене «Липсинк батла» пришелся по вкусу многим ее поклонникам. Зрители отметили, что Ольга очень хорошо спародировала Джей Ло.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Ранее мы писали, что актриса посмеялась над колкими комментариями в сети.

«Сумская здесь больше не Лопес, а Юлия Тимошенко в наряде Лопес!!!! Пластики в движении нет!», - опубликовала звезда гневный комментарий.

Напомним, что Сумская впечатлила внешним видом, поднеся камеру слишком близко к лицу: "Ей точно 54?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Ольга Сумская на пилоне потрясла ягодицами, разозлив народ: "Кошмар, зря ты рискнула...", видео.

Также Politeka писала, что Ольга Сумская сыграла свадьбу с мужчиной, который ее ударил: "Меня это не остановило!".