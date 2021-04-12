Українська актриса Ольга Сумська прокоментувала слова екс-чоловіка Євгена Паперного про те, як він підняв на неї руку

В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що перший раз Паперний її вдарив ще до шлюбу, будучи нетверезим.

"Я навіть не пам'ятаю, через що була ця сварка. Він мене тоді вдарив! І на ранок він сказав-не може згадати. Цього не було. Це було ще до одруження, мене це не зупинило! І через два місяці я вийшла за нього заміж, тому що така доля. Я подумала, що це випадково! Що це не може повторитися! "- розповіла Ольга.

"Не дай бог, щоб це було кожен день. У нас такого не було! Євген Васильович, так, він зловживав і в принципі і сьогодні може чарку перекинути. Це такий недолік, який притаманний багатьом акторам", - пояснила артистка.

Також Паперний вдарив Сумську, коли дізнався, що вона зрадила йому з актором Віталієм Борисюком (згодом він став чоловіком артистки, в барці вони донині).

З плином часу Сумській вдалося порозумітися і з колишнім чоловіком. Сьогодні Євген Паперний-художній керівник антрепризи, де грає і Ольга, і Віталій.

"Євген Васильович переступив це. Тому що я його все ж образила. Я пішла від нього. Але знайшов у собі сили відновити ці відносини. І запросити нас до співпраці", - поділилася актриса.

Сама Сумська давно пробачила Паперного і навіть знайшла в собі сіи публічно перед ним вибачитися.

"Я йому ніколи не говорила цих слів вибачення. Ніколи. Ось так щиро, відверто. Тому нехай Він мене пробачить. За те, що було!"- сказала Сумська.

Нагадаємо, раніше Паперний розповів, що вдарив дружину, коли вона назвала його козлом.

"Одного разу, коли ми вже розходилися, я пам'ятаю на кухні мені було сказано: "Ну ти і козел". Думаю:" Твою матір " і я як заліпив, вона і полетіла. У неї слід потім був. Вона тоналку накладала", - зізнався Євген Паперний.

Також він додав, що мав чоловічу розмову з Віталієм Борисюком. "Я кажу йому:" Дивись, якщо це просто... я вб'ю на***. Він каже:"я ще зі студентства був закоханий". І я з розумінням поставився. У мене у самого рильце в пуху – - заявив Євген Паперний.

Як відомо, у Ольги Сумської в шлюбі з Паперним народилася дочка Антоніна. Вона пішла по стопах батьків, і обрала для себе кар'єру актриси зараз вона живе в Москві.

Також у Сумської та її нинішнього чоловіка Віталія Борисюка є дочка Анна.

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