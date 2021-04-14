Создатели шоу «Голос країни» подготовили зрителям интересный сюрприз

Как передает Politeka.net, на официальной страничке в Инстаграм опубликовали нарезку самых интересных моментов, которые происходили за кулисами четвертьфинала. В кадр попали все тренеры шоу, а также их подопечные. Зрители смогли увидеть, чем занимаются Винник и Кароль за кулисами шоу.

«Эксклюзивные кадры, которых ты никогда не увидишь на ТБ. Смотри видео и наслаждайся атмосферой закулисья четвертьфинала 11 сезона «Голоса страны», - подписали ролик авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили массу восторженных отзывов. Некоторым захотелось увидеть больше эксклюзивных кадров.

«Можем ли мы посмотреть эксклюзивные кадры с Дaном и Тиной?», «А я Вам скажу как человек смотревший Голос со второго Голоса, такой себе был 1/4 финал!», «Мой фаворит в этом сезоне это Илья», «Божеее, я не могу насмотреться на атмосферу в команде Монатика. Все самые афигенные там собрались», «Вау, лучшие», «Четвертьфинал был просто WOW», «Вау. Аж захотелось тоже туда», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в четвертьфинале шоу покинула половина участников. Теперь у каждого тренера осталось по две звезды, которые будут бороться за победу в шоу. В следующем выпуске участники будут петь в дуэте с известными звездами.

Напомним, что Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого».

Как сообщала Politeka, Олег Винник поделился откровением в преддверии полуфинала «Голосу країни»: «Не хотелось…».

Также Politeka писала, что на «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…».