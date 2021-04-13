Творці шоу «Голосу країни» підготували глядачам цікавий сюрприз

Як пише Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці проєкту в Інстаграм.

Так, екс-тренер «Голосу країни» Сергій Бабкін знову з’явиться в шоу. Однак в іншій ролі.

«Такого ще не було🔥 Вперше в історії «Голосу країни», прямий ефір буде присвячений українським хітам. Учасникам випаде шанс заспівати в дуеті з відомими українськими виконавцями», - йдеться в повідомленні.

Так, «Душа команди DOROFEEVA» Сергій Лазановській, якого в шоу повернули глядачі, виступить зі співаком і екс-тренером «Голосу країни» Сергієм Бабкіним.

А Ілля Ніколаєнко заспіває разом із романтичним ALEKSEEV.

Співак з унікальним жіночим тембром Сергій Нейчев з команди Олега Винника заспіває дуетом з легендою української сцени Олександром Пономарьовим.

А хранителька українського фольклору Галина Куришко - з відомою співачкою Євгенією Власовою.

Диспетчерка далекобійників Катерина Гладій заспіває з лідером гурту «Друга ріка» Валерієм Харчишиним.

Зірка інтернету Тьома Паучек виконає хіт спільно з Гайтаною, а співачка KOLA, яка прийшла на «Голос країни» за реваншем, виступить з гуртом The Hardkiss.

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