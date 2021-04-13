Творці шоу «Голосу країни» підготували глядачам цікавий сюрприз
Як пише Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці проєкту в Інстаграм.
Так, екс-тренер «Голосу країни» Сергій Бабкін знову з’явиться в шоу. Однак в іншій ролі.
«Такого ще не було🔥 Вперше в історії «Голосу країни», прямий ефір буде присвячений українським хітам. Учасникам випаде шанс заспівати в дуеті з відомими українськими виконавцями», - йдеться в повідомленні.
Так, «Душа команди DOROFEEVA» Сергій Лазановській, якого в шоу повернули глядачі, виступить зі співаком і екс-тренером «Голосу країни» Сергієм Бабкіним.
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