Тренер шоу «Голос країни» Олег Винник заінтригував цікавим фото

Як пише Politeka.net, новий кадр артист опублікував на своїй сторінці в Інстаграм змусив користувачів мережі думати, що Винник на щось натякає.

«Це був дуже хвилюючий ефір @goloskrainy_official! Усі п’ятеро моїх учасників були для мене, як один! Ні з ким не хотілося прощатися. Вдячний кожному, хто підтримав їх своїми голосами 🙏 @qdinow, @bogdan_mukha, @dilyara_didarova – ви у моєму серці і у серцях мільйонів глядачів. @sergei_neichev, @galynakuryshko, готуємось до півфіналу!» - написав тренер вокального шоу.

Також Винник показав фото, на якому позував у чорному вбранні на червоному фоні. При цьому користувачі мережі стали шукати додаткові смисли в такому поєднанні.

«Олег Анатолійович фотка просто шикарна», «Красень. Люблю», «OV ❤ Фото просто Вау», «Ми теж хвилювалися.... так давно Вас не бачили❤ будемо підтримувати тих,хто залишився! Успіху! і Перемоги! Гарного Вам настрою, Олеже», «Поєднання чорного і червоного - інтригуюче фото ... 😏 Олег Анатолійович, кому ж призначений цей виклик?!» - написали в коментарях.

Раніше повідомлялося, що глядачів шоу "Голос країни" вразив дует Олега Винника і його підопічної Вікторії Гнатюк, які виконали пісню "Роксолана".

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