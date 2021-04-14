Дочь Анджелины Джоли снова встала на костыли через год после операции на бедре

Год назад Анджелина Джоли опубликовала большую статью в издании Time, в которой рассказала поклонникам, что ее дочери Захара и Шайло перенесли операцию. Правда, знаменитость не уточнила, какую операцию сделали девушкам. Единственное, что сказала звезда фильма «Мистер и миссис Смит», это то, что все женщины в мире должны быть сильными, передает Free News.

Тогда актриса отметила, что уважает личную жизнь дочерей и их выбор. «Перед публикацией текста мы все вместе обсудили, и они разрешили мне его написать. Они понимают, что лечение, борьба за жизнь и исцеление - это то, чем действительно можно гордиться », - сказала тогда Джоли в своей статье.

Новые кадры наталкивают на мысль, что Шайло понадобилось еще одно хирургическое вмешательство. По крайней мере так думают поклонники звезды. Не так давно папарацци засняли девушку с сестрой и друзьями в пригороде Лос-Анджелеса. 14-летняя дочь Джоли снова передвигалась с помощью костылей. А еще совсем недавно фанаты увидели ее здоровой и без костылей.

Анджелина Джоли никак не прокомментировала кадры и не сообщила подробностей о состоянии дочери.

Кадры, которые появились в Сети серьезно встревожили поклонников звезды.

«Шайло снова на костылях?», «Шайло, снова на костылях, что случилось?», «Что случилось с ней?», «Надеюсь, с Шайло все в порядке, иногда она кажется такой грустной», «Не думаю, что она грустная, скорее всего, она просто расстроена постоянным преследованием... я бы тоже расстроилась», «Опять, черт возьми. Что она делает? Сорвиголова я вижу», - пишут в комментариях.

Отметим, дочь Джоли и Питта Шайло долгое время носила короткую стрижку и даже одевалась как мальчик. Она хотела сменить пол и стать мужчиной. Она даже попросила, чтобы ее называли Джоном. Правда, ее звездные родители никак не подтверждали эту информацию. Однако в последнее время заметили, что наследница актрисы снова отрастила волосы и носит юбки-шорты, вероятно она внесла коррективы в свои планы.

Напомним, у Анджелины Джоли и Бреда Питта шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт (Jolie-Pitt), хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

Анджелина и Брэд, которые подали на развод еще в сентябре 2016 года, быстро приближаются к пятилетию битвы за опеку над своими детьми и раздела их огромного состояния.

Напомним, что искусительная Анджелина Джоли в кружевном боди пошалила на кровати, нацепив наручники: "Чудо-женщина".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расслабилась на диванчике, блеснув сочными формами без белья: "Мое сердце выскакивает".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с бровями-ниточками озадачила внешностью без фотошопа: "Какая теперь....".