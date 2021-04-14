Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой устроила вызывающее представление в лесу
16-летняя Маша Полякова продолжает покорять ТикТок, публикуя в соцсети креативные видео. Как сообщает Politeka.net, девушка выложила новый ролик, в котором засветила своего пушистого друга.
На новых кадрах Маша появилась в окружении деревьев в месте, напоминающем лес. Образ девушки на первый взгляд выглядит скромно, однако в процессе съемки Полякова-младшая умудрилась сделать его немного скандальным.
На видео Маша демонстрирует своего четвероногого друга – пушистую собачку породы шпиц. Девушка трогательно обнимает его и прижимает к себе. Из одежды на ней цветастое платье из просвечивающейся ткани. Пока Маша играла с собакой один из рукавов ее наряд спал вниз, потянув за собой и ворот, образовав довольно глубокое декольте.
Волосы Полякова оставила распущенными, а свой образ дополнила макияжем в оранжевых тонах. Судя по дерзкому выражению лица, характером и любовью к эпатажу Маша пошла в маму.
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Поклонники оценили видео девушки, осыпав ее комплиментами в комментариях.
Ранее мы писали, что Маша появилась перед камерой яркой оранжевой футболке с оригинальным принтом. Ее длинные волосы распущены, а на лице яркий макияж с черными стрелками. Этот макияж не оставил равнодушными интернет-пользователей.
Напомним, что Полякова, вытирая "слезы", покаялась перед Фреймут, Каменских и Монатиком: "Накликала, простите ребята!"
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».
Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".