Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой устроила вызывающее представление в лесу

16-летняя Маша Полякова продолжает покорять ТикТок, публикуя в соцсети креативные видео. Как сообщает Politeka.net, девушка выложила новый ролик, в котором засветила своего пушистого друга.

На новых кадрах Маша появилась в окружении деревьев в месте, напоминающем лес. Образ девушки на первый взгляд выглядит скромно, однако в процессе съемки Полякова-младшая умудрилась сделать его немного скандальным.

На видео Маша демонстрирует своего четвероногого друга – пушистую собачку породы шпиц. Девушка трогательно обнимает его и прижимает к себе. Из одежды на ней цветастое платье из просвечивающейся ткани. Пока Маша играла с собакой один из рукавов ее наряд спал вниз, потянув за собой и ворот, образовав довольно глубокое декольте.

Волосы Полякова оставила распущенными, а свой образ дополнила макияжем в оранжевых тонах. Судя по дерзкому выражению лица, характером и любовью к эпатажу Маша пошла в маму.

Поклонники оценили видео девушки, осыпав ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Маша появилась перед камерой яркой оранжевой футболке с оригинальным принтом. Ее длинные волосы распущены, а на лице яркий макияж с черными стрелками. Этот макияж не оставил равнодушными интернет-пользователей.

Напомним, что Полякова, вытирая "слезы", покаялась перед Фреймут, Каменских и Монатиком: "Накликала, простите ребята!"

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".