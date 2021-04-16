На шоу "Маска" появился серьезный конкурент Олега Винника, который недавно стал ведущим проекта

Мистером Маска – загадочным телеведущим оказался молодой артист Андрей Онищук, который тщательно скрывал свою личность и принес еще одну интригу на проекте. В социальной сети Инстаграм на странице проекта с тайными перевоплощениями звезд появился пост о телеведущем, который должен был держать свою личность в секрете.

«Первый загадочный ведущий в истории шоу Маске. Именно он провел зрителей за кулисы проекту. Андрей - ивент-ведущий, владелец бархатного голоса, от которого мурашки. Вы же слышали, как он исполнял песни Олега Винника?», - сказано в подписи к посту.

Хранить тайну Мистера Маски было так же сложно, подмечено в сообщении. Дело в том, что скрывать мистера Маску приходилось очень серьезно, как и звездных участников, ведь никто из съемочной группы шоу не должен был знать эту личность.

«Теперь я знаю Андрея Онищука! Профессионал своего дела 🙌; Мистер маска крутой 🔥🔥🔥действительно такой шикарный тембр голоса. Обязательно в следующий сезон 😍😍№ Вообще не знаю кто это; Мы думали Анатолич, вот честно 🙈. Приятный голос) такой он спокойный, уравновешенный) удивили 😍; Очень приятный, талантливый и профессиональный. Очень хотим видеть его еще в шоу😍; Да ему петь надо !!!!;Теперь мы его все знаем не только как Мистера Маску, но и как прекрасного ведущего», - отвечают в сети.

Отметим, до этого Андрей впечатлил сеть тем, что попробовал увести у Олега Винника его "вовчиць", исполнив несколько хитов из дискографии певца. Сперва незнакомец в шикарном костюме и блестящей маске исполнил "Вовчицю", потом "Нино", а завершил свое небольшое выступление композицией "Роксолана".

"Мистер Маска запел! Какое же шоу без песен Олега Винника. Пишите в комментариях, какие песню Олега Винника хотите услышать на шоу Маска", - говорится в подписи к видеоролику, на котором выступал загадочный незнакомец.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и стали гадать, кто в маске может увести у Олега Винника его армию "вовчиць".

Напомним, что Винник показал тайную жену в пленительном образе и не сдержал чувств

Как сообщала Politeka, Закутанный Олег Винник заставил "волчиц" понервничать, полное видео

Также Politeka писала, что Страстный Олег Винник публично прижался к тайной жене