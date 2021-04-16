Поклонники Тины Кароль бурно отреагировали на новый образ звезды на съемках шоу "Голос"

Каждый образ во всех шоу, в которых Тина принимает участие, должен быть особенным. Поэтому звезда тщательно консультируется со стилистами и постоянно меняет наряды, поражая внешностью. В последнее время Кароль начала появляться на публике в классических платьях, но с глубоких текольте и приталенным силуэтом.

Последнее причем в этот раз последний вариант не сыграл ей на руку. Из-за того, что звезда приняла неудачную позу может показаться, будто сама Тина поправилась, а ее живот округлился. «градуса» придало и декольте исполнительницы, которое она и не думала скрыть.

Выставив напоказ свои достоинства, Кароль получила смешанные отзывы в сети, некоторые фанаты подметили, что Тина слишком часто показывает бюст в таком вот виде.

«На прошедшем эфире «Голос страны» Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем травяного цвета, расшитым серебристыми стразами, на тонких бретельках и с разрезом спереди» - подмечено на фан-странице.

Вот что написали в ответ, причем некоторые даже начали подозревать звезду в беременности из-за такого ракурса:

«Мне лично платье на Тине не нравится; Грудь приплюснули; Сияющая красотка!!Солнечный человек.☀️☀️; Тине очень идет зеленый цвет. Пришла весна; Beautiful woman!👌😍; Постоянно полуголая , надоел этот образ. Платье – ужассссс; Великолепное платье,на замечательной женщине; Просто ужасный вкус (( на такую фигуру надеть мешок👀 кто этих стилистов продвигает !!!; Месть стилиста; счастливая...и беременная....😂😂; Она беременна?; Декольте уже надоело»

Еще на одном фото Тина запечатлена в том же образе на съемочной площадке шоу.

Особой красоты наряду придал материал, чем-то напоминающий чешуйки змеиной кожи. Ассоциацию усилил и серебристый узор на платье. Высокий разрез на юбке придал общему образу певицы нотку соблазна.

«Понравился образ Тиночки на «Голос країни»?», - поинтересовались авторы поста.

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