Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес выглядит роскошно даже на прогулке в спортивном костюме

Популярная исполнительница привыкла заниматься с двумя тренерами ради идеального тела и роскошных форм. В 51 год Лопес может достойно представить себя практически в любом образе, который будет достаточно открытым и соблазнительним, ведь она добилась успеха не только в карьере.

Занимаясь четыре раза в неделю в спортзале, Лопес поддерживает форму, которой гордится. При этом каждое утро она также уделяет время йоге и не забывает про спортивные танцы, которыми давно увлекается.

Как видно на фото Дженнифер, даже в простых лосинах и топе она будет выглядеть замечательно: плоский живот, идеально подтянутая кожа без целлюлита и упругие ягодицы, ради которых Лопес жертвует свободным временем даже в день рождения. Похоже, звезда не дает себе поблажек и занимается так много, как только может.

Как можно заметить, чаще всего на публике и личных селфи Лопес показывает себя с ярким макияжем, напоминая о своей косметике – новом бренде, который Дженнифер презентовала пару месяцев назад. При этом звезда прячет свои волосы под париками и носит длинные накладные локоны, тогда как у самой они сейчас довольно короткие и пушистые.

Фанаты сразу отреагировали:

«Я люблю тебя; 😍 Красиво; безумно красивая дама; Королева; Моя королева; как бразильская кукла; Этот живот сведет с ума многих; Безумие какое-то, это дама вообще не стареет, увлекательно💖💋; Я так тебя люблю ❤️ Ох, хороша❤️; какой живот, я тоже хочу так выглядеть, но мне даже не 30», - пишут фанаты.