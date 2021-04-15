Украинский исполнитель и музыкант Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, обратился к коллеге по сцене Алле Пугачевой
15 апреля Алла Пугачева празднует 72 года, передает Politeka.net. За свою жизнь артистка завоевала большую любовь публики и подружилась со многими артистами, которые в итоге теперь поздравляют на все дни рождения.
В частности примадонну российской эстрады поздравил Андрей Данилко, который в своем Инстаграм опубликовал фото еще молодой Пугачевой. На снимке последняя широко улыбалась, одевшись по моде тех лет.
"С Днем Рождения, Алла! 🥂💋🎊Первая навсегда❤️❤️", - написал автор поста.
За час публикация собрала почти 7000 лайков и много комментариев.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая
Украинцев предупредили о надвигающейся опасности на Пасху: "К сожалению..."
"Примадонна С Днем Рождения!🤝💐🇺🇦", "Да, это Легенда🔥", "С днём рождения, женщина, которая больше чем поёт! ❤️🙏🏻", "Детская любовь, или как?) ❤️", "И у меня 💓 на все времена!!! 🍾🥂", "Вот это кааадр! 👏👏👏👏👏👏👏👏", "Круто, фото на миллион алых роз🔥🙌❤️", "Верка Сердючка огроменное спасибо за редкое фото. Вижу это фото впервые. Браво", - написали пользователи сети.
Напомним, Андрей Данилко давно знаком с Аллой Пугачевой лично. В одном из интервью артист рассказал, что хорошо относится к примадонне. По словам артиста, в жизни звезда очень трогательная.
При этом Алла Борисовна всегда отличалась честностью и справедливостью, и никогда не стесняется в выражениях, если ей что-то не нравится.
Напомним, каким Данилко был на пике популярности, в Сети оказалось редкое видео из-за кулис: "Неповторимый, красивый...".
Как сообщала Politeka, вечный холостяк Данилко огорошил публичным признанием в любви на шоу "Маска", видео: "Я очень…".
Также Politeka писала, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".