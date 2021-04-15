Известная актриса, сыгравшая небезызвестную Валюху в сериале «Сваты» Татьяна Кравченко впечатлила поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, в Инстаграм разместили новое фото Татьяны. Под фото пожелали поклонникам доброго вечера. На фото Валюха предстала в пиджаке и тельняшке, расплывшись в улыбке.

"Всем хорошего вечера 🙏🏼❤️", - подписано фото.

В кадре улыбчивая, привычная и всеми любимая актриса с прической "мальвина". Актриса без особого макияжа, с широкой доброй улыбкой. Клетчатый пиджак немного несуразно смотрится с тельняшкой под ним. Однако внешний вид затмевают добрые и теплые глаза актрисы, ее хорошее расположение духа, настрой, который дарит своим поклонникам.

Фанаты, которые не устают пересматривать в который раз сериал, и мечтают увидеть обещанную седьмую часть, откликнулись на появление нового фото от любимой актрисы.

"И вам, обожулька вы наша", "Ну какая же Вы милая😍", "Обоятельная и привлекательная , обожаю.🔥🙌", "Вам тоже добрейшего вечера отдыхайте и пусть у Вас все будет хорошо Вы замечательная", "Славная какая женщина, так бы и поговорила", - написали поклонники Татьяны.

Стоит сказать, что седьмые "Сваты", обещанное и долгожданное продолжение сериала так и не вышло на большие экраны. Актеры, скорее всего, вернутся к продолжению работы над седьмыми "Сватами" летом нынешнего года. Об этом ранее говорил актер Федор Добронравов. Однако точных сроков пока никто сказать не может.

Напомним, что постаревшая Валюха из «Сватов» напугала запущенным видом, актрису не узнать: «Надеюсь, это вы в роли».

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