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Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала появіленіе в несподіваному вигляді

Актриса Тетяна Кравченко в яких тільки ролях не виступала на сцені театру, проте широку популярність вона отримала завдяки гучному серіалу «Свати», в якому зіграла добру і чуйну Валентину Будько. Новий знімок Кравченка з'явився на одній з таких сторінок в Instagram, пише Politeka.net.

Актриса відображена в простому образі, без прикрас і ошатного одягу. Можна помітити посивілі відросло коріння волосся і не акуратно підведені брови.

У мережі зізнаються, що артистку вдалося дізнатися не з першого погляду.

"Вас на цьому фото і не впізнати«,» сподіваюся це ви в ролі", "граєте кривобровку?", "Ми вас любимо і всі образи, які кричите на екрані і театрі❤", - пишуть в коментарях.

"Творче перевтілення взагалі загадка! Актор може відчувати не тільки емоції свого героя, а й фізичні прояви, біль, психічний розлад... що завгодно», - наведена цитата російської письменниці.

Нагадаємо, відома російська актриса Олеся Железняк, яка зіграла в серіалі «Свати» роль дружини Мітяя Ларису Буханкіну, розповіла, що 7 сезону серіалу залишилося дозняти всього чотири серії. Але через підступних обмежень важко всіх зібрати і почати роботу. Актори сподіваються, що це зробити вдасться вже влітку.

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