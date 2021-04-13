Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко вразила шанувальників новим образом, не схожим на вподобану всім Валюху

Нове фото актриси театру і кіно з'явилося на її фан-сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Як відомо, зірка полюбилася багатьом завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати", проте і до цього вона знімалася в багатьох проектах, а також виступала на сцені театру.

Новий образ, в якому сфотографувалася Кравченко, виглядає якраз для театру. Так, актриса постала в яскравому червоно-синьому платті з асиметричним мереживним коміром і іншими прикрасами. На голові у зірки красується своєрідний чепчик, прикрашений квітами. Доповнює образ макіяж з яскраво-червоною помадою.

В цілому наряд актриси виглядає трохи неохайно і навіть злегка шалено. Шанувальники бурхливо обговорюють фото в коментарях.

"Ой, клас! Прям "чорти що і збоку бантик", "у всіх ти, душечка нарядах хороша!", "Ошатний образ", "Мадам Брошкіна!", "Тетяна, ви, супер! Позитив, доброта, Краса!", "Померти і не встати", "Цар-баба, красуня, талантище, обожнюю!", "Вам все йде", "ви в будь-якому образі вогонь", "Красопеточка, ми вас в будь-якому образі любимо і поважаємо!",- пишуть люди.

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