Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой впечатлила поклонников дерзкой сменой имиджа

Как передает Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова устроила съемку в лесу, во время которой сменила себе прическу. Девушка собрала волосы таким образом, что на фото они стали выглядеть новой стрижкой. Мария решилась пойти на обман, чтобы узнать у поклонников, идет ли ей каре.

«Как вам моя новая прическа?», - подписала она фото, на котором стояла посреди леса в легком платье, слегка спущенном с плеч.

В комментариях Марию быстро разоблачили, но нашлись и те, кто дал искренний отклик на прическу красотки.

«Королева хайпа», «Мама не прибила ещё?», «Очень красивая», «Пушка», «Так лучше в 100 раз», «А я не повелась! Это не каре, это собраны волосы под платьем!», «Мне кажется, что ты просто спрятала волосы... я на это надеюсь!», «Супер. Вам очень идет», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова стала активно снимать видео для молодежной сети Тик Ток. Недавно она появилась на ролике с ярким макияжем в домашней обстановке. Этот макияж не оставил равнодушными интернет-пользователей.

Стоит отметить, что старшая дочка артистки выбрала творческий путь, как и ее мама.

Напомним, что младшая дочь Поляковой взбесила украинцев поведением на публике: "Почему супер-маме хамят ее кровинушки?".

Как сообщала Politeka, Полякова отличилась грязными приставаниями к коллеге, Данилко аж покраснел: "Иди сюда, малой!".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой в спадающем платье устроила дерзкую провокацию: "вся в маму".