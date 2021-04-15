Популярна українська співачка Оля Полякова здивувала неналежною поведінкою по відношенню до свого колеги Дзідзьо

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Маска» в Instagram стали публікувати найцікавіші уривки з проекту. Один з них вразив глядачів, які вже встигли призабути зухвалу поведінку Полякової на шоу.

"Протягом першого сезону наші детективи стали справжніми друзями. До речі, ви вірите в дружбу між чоловіком і жінкою?",- підписали уривок автори аккаунта.

На короткому відео Дзідзьо запропонував Ользі поцілуватися. Вони акуратно поцілувалися в губи, після чого Полякова розійшлася і полізла до одруженого артиста з язиком.

"Іди сюди, малий!",- проговорила співачка, схопивши Дзідзьо за шию.

Варто відзначити, що інші детективи відчували себе ніяково в цій ситуації, а Андрій Данилко навіть почервонів і скромно засміявся. У коментарях стали обговорювати шоу і вчинок Полякової.

"Оля як завжди", "Замініть @olegg.vynnyk на 2 сезон, він там зайвий", "аахаххаахаха", "Оля по попі від чоловіка ще не отримала?", "Чекаємо в дуже швидкий термін старт 2 сезону, в якому буде ще більше Вогню", - пишуть користувачі Мережі.

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