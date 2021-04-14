Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової влаштувала зухвалу виставу в лісі

16-річна Маша Полякова продовжує підкорювати Тікток, публікуючи в соцмережі креативні відео. Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала новий ролик, в якому засвітила свого пухнастого друга.

На нових кадрах Маша з'явилася в оточенні дерев у місці, що нагадує ліс. Образ дівчини на перший погляд виглядає скромно, проте в процесі зйомки Полякова-молодша примудрилася зробити його трохи скандальним.

На відео Маша демонструє свого чотириногого друга-пухнасту собачку породи шпіц. Дівчина зворушливо обіймає його і притискає до себе. З одягу на ній квітчасте плаття з просвічується тканини. Поки Маша грала з собакою один з рукавів її наряд спав вниз, потягнувши за собою і воріт, утворивши досить глибоке декольте.

Волосся Полякова залишила розпущеним, а свій образ доповнила макіяжем в помаранчевих тонах. Судячи з зухвалого виразу обличчя, характером і любов'ю до епатажу Маша пішла в маму.

Шанувальники оцінили відео дівчини, обсипавши її компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що Маша з'явилася перед камерою яскравій помаранчевій футболці з оригінальним принтом. Її довге волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж з чорними стрілками. Цей макіяж не залишив байдужими інтернет-користувачів.

Нагадаємо, що Полякова, витираючи "сльози", покаялася перед Фреймут, Каменських і Монатіком: "Накликала, вибачте хлопці!"

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що залишає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

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