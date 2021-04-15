Известная украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар наслаждается отдыхом за границей с мужем Александром Стояновым

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды балета публикуют яркие снимки со Шри-Ланки.

История любви Кухар и Стоянова заслуживает отдельного фильма. Паре удалось стать одним целым не только на сцене, но и в реальной жизни. Артисты очень любят друг друга. Это видно по их фотографиям и высказываниям в различных шоу.

На свежем фото Стоянов показал настоящую страсть, буквально набросившись на миниатюрную Кухар. Он схватил звезду и поднял ее высоко. Кухар, в свою очередь, прижалась головой к его голове. Пикантности снимку придал наряд балерины в виде прозрачной сетки.

«Любое место становится ещё прекрасней, когда ты рядом», - подписал фото Стоянов.

В комментариях яркой парочке оставили массу приятных слов.

«Вы такие прекрасные», «когда два пазла совпали», «Мои чудесные», «Любо дорого глядеть, ну как такую маленьку птичку можно не любить, вот так надо носить до ста лет», «Какая вы красивая пара», «Заглядение», - пишут пользователи сети.

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