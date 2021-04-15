Известная украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар наслаждается отдыхом за границей с мужем Александром Стояновым
Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды балета публикуют яркие снимки со Шри-Ланки.
История любви Кухар и Стоянова заслуживает отдельного фильма. Паре удалось стать одним целым не только на сцене, но и в реальной жизни. Артисты очень любят друг друга. Это видно по их фотографиям и высказываниям в различных шоу.
На свежем фото Стоянов показал настоящую страсть, буквально набросившись на миниатюрную Кухар. Он схватил звезду и поднял ее высоко. Кухар, в свою очередь, прижалась головой к его голове. Пикантности снимку придал наряд балерины в виде прозрачной сетки.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Осадчая сразила появлением в белоснежном наряде, прикрыв животик: "В предчувствии..."
Женатый сын Григория Чапкиса попал под чары опасной и свободной Тины Кароль: "Огонь!"
На роскошную виллу Екатерины Кухар наведался незваный гость, не побоялся даже мужа: "Не трогай его..."
Снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды
«Любое место становится ещё прекрасней, когда ты рядом», - подписал фото Стоянов.
В комментариях яркой парочке оставили массу приятных слов.
«Вы такие прекрасные», «когда два пазла совпали», «Мои чудесные», «Любо дорого глядеть, ну как такую маленьку птичку можно не любить, вот так надо носить до ста лет», «Какая вы красивая пара», «Заглядение», - пишут пользователи сети.
Напомним, что муж Кухар из "Танців з зірками" разделся до трусов, показав, чем радует жену: "Нельзя быть таким...".
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар похвасталась интерьером своего роскошного номера на отдыхе без детей: "Ощущения странные...".
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" устроила романтический вечер на пляже с красавцем-мужем: "Можем так часами...".