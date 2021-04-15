Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, разом зі своїм відомим чоловіком, Олександром Стояновим, вирушила на відпочинок до Шрі-Ланки

Балерина разом з чоловіком виступили в різних містах України, а пізніше вирішили відпочити, передає Politeka.net. Пара вирушила в райське містечко - на Шрі-Ланку.

Варто відзначити, що подружжя не взяло з собою двох дітей, Тимура і Настю. Мабуть, таким чином, плануючи насолодитися часом наодинці.

У своїх недавніх сторіс Кухар розповіла, що вони з чоловіком живуть в незвичайному будинку-"коконі", розташованому на території Національного парку.

За словами прими, місцеві заборонили гуляти тут ночами, адже в заповіднику багато диких тварин, а це дуже небезпечно. Біля будиночків можуть прогулюватися навіть слони, в цей час треба ховатися в приміщенні.

"Почуття дивні. Кажуть, тут є ще бегемоти й крокодили, так що будемо тримати вас в курсі", - розповіла артистка.

Красуня похвалилася інтер'єром свого розкішного номера.

"Стоянов каже, що відчуває себе Індіаною Джонсом, а мені все-таки здається, що це батискаф", - поділилася Катерина, знімаючи незвичну кімнату.

У номері можна помітити велике ліжко, тумбочки, стіл і крісла.

"Незвичний проект цих готелів змушує тебе повністю зануритися в життя диких тропіків, як є", - написала Кухар.

Потім зірка показала ванну кімнату з великим вікном, двома раковинами й дзеркалами.

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