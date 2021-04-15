Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, вместе со своим известным мужем, Александром Стояновым, отправилась на отдых на Шри-Ланке

Балерина вместе с супругом выступили в разных городах Украины, а позже решили отдохнуть, передает Politeka.net. Пара отправилась в райское местечко - на Шри-Ланку.

Стоит отметить, что супруги не взяли с собой двоих детей, Тимура и Настю. Видимо, таким образом, планируя насладиться временем наедине.

В своих недавних сторис Кухар рассказала, что они с супругом живот в необычном доме-"коконе", расположенном на территории национального парка.

По словам примы, местные запретили гулять здесь по ночам, ведь в заповеднике много диких животных, а это очень опасно. Возле домиков могут прогуливаться даже слоны, в это время надо прятаться в помещении.

"Ощущения странные. Говорят, здесь есть еще бегемоты и крокодилы, так что будем держать вас в курсе", - рассказала артистка.

Красотка похвасталась интерьером своего роскошного номера.

"Стоянов говорит, что ощущает себя Индианой Джонсом, а мне все-таки кажется, что это батискаф", - поделилась Екатерина, снимая необычную комнату.

В номере можно заметить большую кровать, тумбочки, стол и кресла.

"Необычный проект этих гостиниц заставляет тебя полностью погрузиться в жизнь диких тропиков, как есть", - написала Кухар.

Потом звезда показала ванную комнату с большим окном, двумя раковинами и зеркалами.

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