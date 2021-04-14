Відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар влаштувала своєму чоловікові Олександру Стоянову фотосесію в плавках на тлі райського пейзажу

Як відомо, пара артистів балету зараз відпочиває в Шрі-Ланці. Причому, на відміну від попередньої відпустки, цього разу вони вирушили на курорт без дітей. Тепер танцюристи регулярно діляться в своїх Instagram новими фото з відпочинку. Як пише Politeka.net, Стоянов опублікував знімки, які зробила його дружина.

На фото танцюрист в плавках сидить на краю басейну. За його спиною відкривається справжній райський вид з пальмами, зеленню, океаном і блакитним небом. На знімках зображений момент, коли Кухар кидає чоловікові білу квітку, а той простягає руку, щоб його зловити. Примітно, що до цього пара зробила фото, на якому Стоянов позував оголеним, а дружина прикривала його тим же квіткою.

"Так-так, це та сама квітка з минулого фото! На Шрі сьогодні велике свято-прихід Нового року! Весь народ відзначає і святкує і я думаю, ми приєднаємося до них...Класно ж, відзначати Новий рік не один раз на рік, можна взяти за традицію!", - підписав знімки Стоянов.

Шанувальники тут же відреагували на його пост.

"Катя Кухар кращий фотограф Евер!", "Шик!", "Не можна бути таким сексуальним", - пишуть люди.

Нагадаємо, Катерина Кухар на очах у чоловіка кинулася в бурхливий океан, змусивши похвилюватися: "Сподіваюся, дружина переможе...".

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