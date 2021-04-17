Певица Настя Каменских, как известно, уже несколько недель находится в Мексике, набираясь энергии и опыта

Компанию 33-летней звезде составили ее мама Лидия Петровна и подружка, жена Позитива, Анна Завгородняя. Муж певицы продюсер Потап остался на родине. Как передает Politeka.net, певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым всколыхнула публику.

Каменских снимает в Мексике реалити "Девочки рулят", объяснив свой неожиданный отъезд желанием "перезагрузиться". Недавно артистка потеряла отца, поэтому ей было очень важно отвлечься от грустных мыслей, а также помочь маме, ставшей вдовой, воспрянуть после пережитого потрясения.

"Нам так важно было наполниться, чтобы продолжать чувствовать многогранность мира и отражать его в каждой из нас🙏 Ведь в женщине столько разнообразных эмоций: от счастья до грусти, от смеха до слез. И так важно не терять ни одного из этих чувств. Я теперь каждый день говорю себе: "Чтобы не случилось, проживай, принимай и иди вперед улыбаясь! А если захотелось поплакать - плачь! Ты человек, мы многогранны в своих эмоциях! Живи ими, чувствуй их!", - подписала фото Каменских.

Утешает маму после трагедии

Пользователи обратили внимание на то, как моложаво выглядит мама Насти в свои 66 лет. Лидия Петровна позировала в стильном джинсовом костюме, состоящем из рубашки и шортов. Ее дочь, в тоненькой вязаной кофточке, даже померкла на ее фоне.

"Мамочка Насти очень шикарная девочка, молодцы что взяли её с собой"; "Лидия Петровна - красотка😍"; "Маме привет!❤️"; "Ешь, молись, люби!"; "Три богини❤️аплодисменты 👏"; "От чего перезагрузка, как будто вы огород картошки выкопали😂😂😂"; "Спасибо тебе солнышко за вдохновение и стимул все преодолеть и жить, радоваться жизни! ❤️🙏 Маме привет большой! И мои искренние соболезнования. Светлая память и Царствия Небесного твоему Папе. 🙏".

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