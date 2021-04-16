Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер" показал кадры со своей малышкой-дочерью и признался, что девочка успешно перенесла операцию по исправлению врожденной патологии

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитый итальянец показал фото на котором держит ребеночка на руках, прижав к себе. На фото видны мягкие поролоновые шины на руках, девочка спокойно спит на руках у любящего отца.

Джанлука написал пост на трех языках - английском, итальянском и испанском, рассказав, что в начале недели они с женой приняли решение сделать операцию и она прошла успешно. Он пишет:

"В понедельник нашему маленькому Ангелу сделали операцию по удалению волчьей пасти. Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас, и можете себе представить для нее ... Когда ваш маленький ребенок переживает что-то настолько серьезное, как операция, это по-настоящему потрясает весь ваш мир как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой, что я так горжусь тем, что являюсь ее отцом!", - написал "танцующий миллионер".

Также он написал, что теперь понимает, какие чувства переживают родители, которые переживают подобный опыт, борясь за здоровье своих детей. Вакки рассказал, что они с женой и ребенком уже дома: "Со слезами на глазах я говорю вам, что всем сердцем переживаю за всех родителей, которые пережили опыт заботы о здоровье своих детей. Мы дома. Мы так благодарны и счастливы! 🙏🏽❤️", - завершил свой трогательный пост знаменитый миллионер.

Стоит сказать, что у 53-летнего миллионера в прошлом году родилась дочь с врожденной патологией - расщелиной на небе, которую называют "волчьей пастью". Несмотря на то, что в детском возрасте дефект не заметен, однако во взрослой жизни может принести немало неприятностей дочери.

Поклонники поддержали знаменитого отца семейства:

"Мы можем понять, что вы и Шэрон чувствовали и через что проходите. Вера в Бога и наших маленьких ангелов всегда поможет нам преодолеть трудности. Мы тебя любим",

"😘😘😘Доброго выздоровления для малышки .. обнимаю твою семью Джанлу",

"Благословения вашему ангелочку, любви и света!", - написали поклонники.

Напомним, что "танцующий миллионер" растрогал снимками с дочкой, у которой врожденная патология: "Похожа на свою мать"

Как сообщала Politeka, жена танцующего миллионера растрогала до слез снимками с дочкой с врожденной аномалией: "Драгоценная моя любовь..."

Также Politeka писала, что "танцующий миллионер" с молодой невестой показали дочку с врожденной патологией: "Теперь я понимаю все, что..."