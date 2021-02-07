Дружина італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі Шерон Фонсека показала свою маленьку доньку, якій вже виповнилося три місяці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку жінки у соцмережі.

Так, в акаунті Шерон з'явилось декілька зворушливих фото з дитиною. Вона розповіла, що її маленькій донечці вже виповнилось три місяці. Жінка доповнила фотографії зворушливим зізнанням у любові до дитини.

"Три місяці тому ти була точно в такому ж положенні, єдина різниця полягає в тому, що ти була у мене в животі. Ти дорогоцінна моя любов, і моя мрія здійснилася!" - зізналась Шерон.

На фото дівчинка лежить у неї на животі, а сама матуся широко посміхається і виглядає дуже щасливою.

На другому фото дружина Ваккі сидить та тримає дівчинку на руках, пока та солодко спить.

Як відомо, 53-річний Джанлукі Ваккі є зіркою Інстаграму. Підприємець і бізнесмен має величезну армію шанувальників. Незважаючи на розкішне життя він став прекрасним батьком для своєї новонародженої дочки, яка народилася з вродженою недугою – вовчою пащею.

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