Что осталось за кадром

Создатели шоу «Маска» продолжают интриговать украинцев

И не только анонсом второго сезона проекта, но и раскрывая подробности первого. Так, на странице «Маске» в Инстаграм представили несколько фактов о шоу и предложили угадать, что из перечисленного является правдой, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскроллье вниз)

Так, были названы такие факты:

На репетиции выступления Солнца для 10 эфира оторвался трос и Злата получила сотрясение мозга.

Общая стоимость всех авторских образов Оли Поляковой состовила 96 тысяч долларов.

Дракон сломал 2 ребра Владимиру Остапчуку.

Арсен Мирзоян хотел участвовать в шоу в костюме Жабеня.

Во время эфиров Андрей Михайлович Данилко 12 раз менял костюмы, но этого никто не заметил.

Каждый эфир Дзидзьо надевал новую пару тапочек.

Съемки подсказок о Крапанке пришлось перенести на улицу, потому что ее костюм не поместился в дверь студии.

Во время выступлений у Сома трижды едва не падала голова.

Из вышеназванных пунктов первые три оказались вымышленными, а остальные – правдивы.

Отметим, пользователи Сети в комментариях стараются узнать, когда же появится новый сезон шоу. Однако создатели пока держат это в секрете.

Напомним, Данилко потерпел фиаско, пытаясь успокоить разбушевавшихся Полякову и DZIDZIO.

Как сообщала Politeka, детективов шоу «Маска» заподозрили в романе, зрители негодуют: «Куда смотрит Потап?»

Также Politeka писала, что Полякова отличилась грязными приставаниями к коллеге, Данилко аж покраснел: "Иди сюда, малой!"