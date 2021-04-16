Создатели шоу «Маска» продолжают интриговать украинцев
И не только анонсом второго сезона проекта, но и раскрывая подробности первого. Так, на странице «Маске» в Инстаграм представили несколько фактов о шоу и предложили угадать, что из перечисленного является правдой, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскроллье вниз)
Так, были названы такие факты:
На репетиции выступления Солнца для 10 эфира оторвался трос и Злата получила сотрясение мозга.
Общая стоимость всех авторских образов Оли Поляковой состовила 96 тысяч долларов.
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Дракон сломал 2 ребра Владимиру Остапчуку.
Арсен Мирзоян хотел участвовать в шоу в костюме Жабеня.
Во время эфиров Андрей Михайлович Данилко 12 раз менял костюмы, но этого никто не заметил.
Каждый эфир Дзидзьо надевал новую пару тапочек.
Съемки подсказок о Крапанке пришлось перенести на улицу, потому что ее костюм не поместился в дверь студии.
Во время выступлений у Сома трижды едва не падала голова.
Из вышеназванных пунктов первые три оказались вымышленными, а остальные – правдивы.
Отметим, пользователи Сети в комментариях стараются узнать, когда же появится новый сезон шоу. Однако создатели пока держат это в секрете.
Напомним, Данилко потерпел фиаско, пытаясь успокоить разбушевавшихся Полякову и DZIDZIO.
Как сообщала Politeka, детективов шоу «Маска» заподозрили в романе, зрители негодуют: «Куда смотрит Потап?»
Также Politeka писала, что Полякова отличилась грязными приставаниями к коллеге, Данилко аж покраснел: "Иди сюда, малой!"