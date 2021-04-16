Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признанием о своем участии в "Липсинк Батл"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. А недавно на странице проекта "Липсинк Батл" в соцсети опубликовали видео с Лесей, в котором она жалуется и рассказывает о конкуренции.

В ролике можно увидеть не только Никитюк, но еще актрису Дарью Петрожицкую и комика Юрия Ткача. Именно эта троица стала суперфиналистами шоу пародий "Липсинк Батл". В видео все они рассказывают о конкуренции на проекте. Так, расстроенная Леся поделилась, что не спит ночами и сильно переживает.

"О боже, все для меня конкуренты! Я вообще никто, ребята. Меня унижают постоянно, мне тяжело, я плачу по ночам. Потому что они все крутые, известные, они стадионы собирают. А кто Ивановна? Ивановна просто хочет быть на сцене, хочет дарить людям улыбки", - то ли шутя, то ли всерьез говорит Никитюк в видео.

Тем временем актриса Дарья Петрожицкая назвала именно Лесю своей главной конкуренткой. А комик Юрий Ткач, заявился, что считает всех участников конкурентами.

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