Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признанием о своем участии в "Липсинк Батл"
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. А недавно на странице проекта "Липсинк Батл" в соцсети опубликовали видео с Лесей, в котором она жалуется и рассказывает о конкуренции.
В ролике можно увидеть не только Никитюк, но еще актрису Дарью Петрожицкую и комика Юрия Ткача. Именно эта троица стала суперфиналистами шоу пародий "Липсинк Батл". В видео все они рассказывают о конкуренции на проекте. Так, расстроенная Леся поделилась, что не спит ночами и сильно переживает.
"О боже, все для меня конкуренты! Я вообще никто, ребята. Меня унижают постоянно, мне тяжело, я плачу по ночам. Потому что они все крутые, известные, они стадионы собирают. А кто Ивановна? Ивановна просто хочет быть на сцене, хочет дарить людям улыбки", - то ли шутя, то ли всерьез говорит Никитюк в видео.
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Тем временем актриса Дарья Петрожицкая назвала именно Лесю своей главной конкуренткой. А комик Юрий Ткач, заявился, что считает всех участников конкурентами.
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