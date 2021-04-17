Телеведущая Леся Никитюк показала, как приводит себя в порядок и отметила, почему она пропала из Инстаграма на какое-то время

В этот раз небольшого отсутствия в социальной сети Леся решила эффектно вернуться и показать себя в неожиданном образе. Отдыхая дома, Никитюк приводила себя в порядок благодаря уходовым средствам и появилась перед камерой с белой маской на лице и шее. По словам самой Леси, это необходимо, чтобы улучшить кожу, а она хочет помолодеть и «стать принцессой».

«Ой, знаю, знаю! Вы испугались… Но поверьте мне, это маска очень разглаживает морщины хорошо, так надо. И вообще, она делает принцесс молодыми, а королев принцессами. Значит, не об этом, пропала я из Инстаграма не случайно, да. Я сейчас подключилась к эгрегору творчества. Потом расскажу, что это. Сейчас думаем над новыми идеями и работает над новыми форматами.

И вообще, дорогие мои, прекрасные богини, помогите мне выбрать цвет!» - закончила свое обращение шутливой нотой Леся. После того, как звезда рассказала, куда она пропала, она предложила выбрать новую идею для ее маникюра.

Также 33-летняя звезда показала, как выглядела в 18 лет и поделилась откровениями о своей тогдашней жизни.

"Лесичке 18 годков) накладные ресницы, "мелировка" волос, золотая иконка на шее - говорит о том, что человек уже получал стипендию. Р. s. Золотую иконку мама подарила, стипендии хватало только на накладные ресницы, мивину и рево», - написала телеведущая.

"На Бритни похожа", "Сначала подумала, что Бритни Спирс", "Бритни Спирс", "Очень мило", "Такая утонченная и романтичная", "мы все такие были", "Бритни Спирс в молодости", "а ведь модная!", "Бритни, это ты?"- пишут в комментариях.

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев:"Очухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк оконфузилась из-за нелепого наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавцем: "Леся, не позор...".