Известный ресторатор, судья гастрономического шоу "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво покрасовался со своей малышкой, подняв настроение украинцам

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм холостяк Эктор показал свой идеальный пятничный день, вместе со своей малышкой, собачкой Лупитой, мужчина разместил яркое фото.

Знаменитый ресторатор также разместил мотивационный пост, поразмышляв о том, каким может быть идеальный пятничный день:

"Пятница - это идеальный день, чтобы устроить себе праздник 🎉", - написал Эктор. Он сфотографировался взяв на руки свою любимую собачку, а в другой руке у ресторатора был бумажный стаканчик с кофе.

В своем посте Эктор также разрекламировал блюда вьетнамской виллы "А с нашими блюдами из настоящей вьетнамской виллы этот праздник может стать особым ❤️", - подытожил Хименес-Браво.



Стоит сказать, что за ресторатором в Инстаграм наблюдают более миллиона поклонников. Кто-то обожает прислушиваться к рецептам, которые иногда публикует Эктор, другие же любят наблюдать за самим Эктором, который будоражит женские сердца. Хотя Эктор не слишком многословен о своим сердечных делах, официальной информации о том, что его сердце занято - нет.

Сам же мужчина неоднократно признавался "в любви" своему любимому пристрастию - умению готовить.

Поклонники сразу откликнлись на пост, написав свои эмоции о блюдах доставки, о Экторе и конечно о любимице знаменитости - Лупите, ведь она нередко становится предметом всеобщего любования и умиления:

"Какое красивое фото,. Лупита просто модель 🔥🔥👏😍", "Фотографии супер", "Экторио красавчик!", "Лупита просто прелесть😍", "Самий кращий день)))))", "Ой ну Эктор, красунчик 😍🔥", "Прекрасно выглядите", "Лупита - пупышка😍😍😍", "

Напомним, что особняк Эктора Хименес-Браво впечатлил красотой и размерами, о там можно мечтать: "Это другой мир..."

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